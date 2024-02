Atelier Numérique et Seniors Jeu de Paume Rennes, jeudi 14 mars 2024.

Atelier Numérique et Seniors Jeu de Paume Rennes Jeudi 14 mars, 14h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-14 14:30

Fin : 2024-03-14 16:30

Réunion d’information Jeudi 14 mars à 14h30, sur la mise en place d’ateliers numériques par l’association Electroni[k].

Jeudi 14 mars, 14h30

Vous avez des questions autour de l’utilisation de la tablette numérique.

Venez apprendre à utiliser une tablette numérique, naviguer sur Internet, utiliser une boîte e-mail, communiquer avec vos proches, télécharger des applications.

Renseignement et inscription à la réunion au 0221022240

Jeu de Paume 12, rue Saint-Louis, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

contact@jeudepaumerennes.fr 02 21 02 22 40