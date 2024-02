Atelier numérique et ludique à la médiathèque Meymac, mercredi 6 mars 2024.

Atelier numérique et ludique à la médiathèque Meymac Corrèze

Imaginez un livre qui s’animerait devant vos yeux ? C’est possible grâce à la réalité augmentée. Lorsque la tablette ou le smartphone passent au-dessus des pages, les décors et personnages prennent vie laissant place à de magnifiques illustrations animées. Le lecteur peut toucher l’écran afin d’agir sur les personnages, les décors et déclencher des animations.

A découvrir également lors de ces ateliers coloriage en réalité augmentée et casques virtuels pour plonger dans un univers en 3D.

Organisé par Médiathèque intercommunale Haute-Corrèze

Public enfant/ado

Animé par Romuald Porte, conseiller numérique de Haute-Corrèze Communauté. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:00:00

fin : 2024-03-06

6 Place de l’Église

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr

L’événement Atelier numérique et ludique à la médiathèque Meymac a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze