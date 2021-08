Saint-Gaudens Archives départementales de la Haute-Garonne - Antenne du Comminges Haute-Garonne, Saint-Gaudens ATELIER NUMÉRIQUE – « Écritures anciennes » Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Saint-Gaudens Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Gaudens

ATELIER NUMÉRIQUE – « Écritures anciennes » Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges, 7 octobre 2021, Saint-Gaudens. ATELIER NUMÉRIQUE – « Écritures anciennes »

du jeudi 7 octobre au jeudi 12 mai 2022 à Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges

À vos loupes ! ————– L’étude des écritures anciennes permet de comprendre leur évolution, les abréviations, les techniques, les habitudes, les formes, etc. Cet atelier d’initiation numérique permet d’exercer son œil : c’est souvent indispensable quand on mène des recherches historiques ou que l’on fait sa généalogie. Bien installé chez vous, sans avoir à vous déplacer, vous pourrez questionner notre paléographe qui vous donnera tous les conseils et astuces nécessaires. **Stage en 3 séances sur l’année (jeudi 7 octobre ; jeudi 3 février 2022 ; jeudi 12 mai 2022). 1ère séance de découverte, 2 séances d’exercices de transcription.** Animation : Stéphanie Dumay, responsable de l’Antenne des Archives en Comminges. ### Infos pratiques * **Quand ?** Jeudi 7 octobre 2021, 17h30-19h. * **Comment réserver ?** [[https://services.haute-garonne.fr/](https://services.haute-garonne.fr/)](https://services.haute-garonne.fr/) [rubrique « Archives départementales »]. **Vous recevrez le lien de connexion à la salle de réunion en ligne le matin de l’atelier.** Gratuit. Sur réservation. Ouverture des réservations le 20 septembre. **Pour plus d’informations :** 05 34 32 50 00 – Courriel : [[archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)

Gratuit. Sur réservation à partir du 20 septembre. Obtention du lien de connexion après inscription et le matin de l’activité.

Le paléographe, c’est l’expert en écritures anciennes, l’œil de lynx capable de déchiffrer n’importe quel manuscrit ! Prêt à relever le défi avec des textes antérieurs à la Révolution ? Archives départementales de la Haute-Garonne – Antenne du Comminges Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T17:30:00 2021-10-07T19:00:00;2022-02-03T17:30:00 2022-02-03T19:00:00;2022-05-12T17:30:00 2022-05-12T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Gaudens Autres Lieu Archives départementales de la Haute-Garonne - Antenne du Comminges Adresse Espace Pégot, 31800 Saint-Gaudens Ville Saint-Gaudens lieuville Archives départementales de la Haute-Garonne - Antenne du Comminges Saint-Gaudens