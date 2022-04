Atelier numérique du 19 avril 14H-16H France services Noirétable Catégories d’évènement: Loire

Noirétable

Atelier numérique du 19 avril 14H-16H France services, 19 avril 2022, Noirétable. Atelier numérique du 19 avril 14H-16H

France services, le mardi 19 avril à 14:00

Venez vous initier à l’utilisation d’une clé USB et apprendre à copier ou déplacer vos photos ou documents sur une clé USB

sur inscription

Transfert de fichiers via une clé USB France services 42440 NOIRETABLE Noirétable Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Noirétable Autres Lieu France services Adresse 42440 NOIRETABLE Ville Noirétable lieuville France services Noirétable Departement Loire

France services Noirétable Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noiretable/

Atelier numérique du 19 avril 14H-16H France services 2022-04-19 was last modified: by Atelier numérique du 19 avril 14H-16H France services France services 19 avril 2022 France services Noirétable Noirétable

Noirétable Loire