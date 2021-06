Nevers Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers, Nièvre Atelier numérique / Donne vie à tes coloriages Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Atelier numérique / Donne vie à tes coloriages Médiathèque Jean Jaurès Nevers, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Nevers. Atelier numérique / Donne vie à tes coloriages

Médiathèque Jean Jaurès Nevers, le vendredi 16 juillet à 10:30

L’enfant colorie à partir d’un coloriage existant, sa réalisation devient ensuite un dessin animé. Cet atelier permet d’associer activité manuelle et outils numériques.

Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Créer des dessins augmentés : quand les coloriages s’animent ! Médiathèque Jean Jaurès Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T10:30:00 2021-07-16T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque Jean Jaurès Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Médiathèque Jean Jaurès Nevers Nevers