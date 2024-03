Atelier numérique – Doctolib Jardins de La Verrerie Arles, mardi 26 mars 2024.

Atelier numérique – Doctolib Simplifions nous la vie en un clic grâce à notre ordinateur et/ou notre smartphone! Mardi 26 mars, 14h00 Jardins de La Verrerie Sur inscription

Simplifions nous la vie en un clic grâce à notre ordinateur et/ou notre smartphone!

L’application mobile de Doctolib nous permet de gérer notre santé plus simplement :

• Accéder aux disponibilités de dizaines de milliers de professionnels de santé.

• Prendre rendez-vous en ligne, 24h/24 et 7j/7, pour une consultation physique ou vidéo.

• Recevoir des rappels automatiques dans l’application.

• Retrouver notre historique de rendez-vous et nos documents médicaux.

Les ateliers se dérouleront à la Maison de Quartier de Trinquetaille (4, place Léopold Moulias, 13200 Arles)

Date : mardi 10 octobre 2023

Heure : de 14h00 à 17h00

Ateliers gratuits ouvert à tous [avec le soutien de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires dans le cadre du plan France relance]

Réservation(s) et renseignement(s) par sms au 06 56 67 49 21 ou par mail conseillere-numérique@laverreriearles.fr

Le Tiers Lieu est une association, n’hésitez pas à adhérer pour si vous voulez le soutenir (adhésion libre à partir de 1€)

[Illustration : Marie Mazuy]

Jardins de La Verrerie Chemin de la verrerie, Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

atelier numerique