2023-01-18

Côte-d’Or Précy-sous-Thil EUR -1 L’une des fonctions les plus pratiques d’Internet est la possibilité de rechercher et de consulter les bases de données des médiathèques. Cela signifie que vous pouvez facilement trouver et accéder à des livres, des films et d’autres médias sans avoir à sortir de chez vous. De nombreuses bibliothèques proposent également des copies numériques de leurs livres et films, qui peuvent être consultées à partir de n’importe quel appareil doté d’une connexion internet.

Possibilité en fin d’atelier de découvrir inventaire.io, un site internet qui vous permettra d’inventorier les ouvrages de votre propre bibliothèque à la maison. conseillernumerique@ccterres-auxois.fr Rue du Serein Médiathèque de la Butte de Thil Précy-sous-Thil

