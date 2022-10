Atelier numérique : découvrir youtube et autres plateformes de vidéo et musique Sarp Sarp Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Sarp

Atelier numérique : découvrir youtube et autres plateformes de vidéo et musique Sarp, 24 octobre 2022, Sarp. Atelier numérique : découvrir youtube et autres plateformes de vidéo et musique

SARP au niveau du rond point de Sarp dans les locaux de la communauté de communes Sarp Hautes-Pyrnes au niveau du rond point de Sarp dans les locaux de la communauté de communes SARP

2022-10-24 15:00:00 – 2022-10-24 17:00:00

au niveau du rond point de Sarp dans les locaux de la communauté de communes SARP

Sarp

Hautes-Pyrnes Sarp Vous souhaitez découvrir le monde de la musique et des vidéos sur la toile ? Alors cet atelier est fait pour vous ! Atelier gratuit

Ordinateurs, et matériaux fournis. +33 7 49 04 12 08 au niveau du rond point de Sarp dans les locaux de la communauté de communes SARP Sarp

dernière mise à jour : 2022-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes, Sarp Autres Lieu Sarp Adresse Sarp Hautes-Pyrnes au niveau du rond point de Sarp dans les locaux de la communauté de communes SARP Ville Sarp lieuville au niveau du rond point de Sarp dans les locaux de la communauté de communes SARP Sarp Departement Hautes-Pyrnes

Sarp Sarp Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarp/

Atelier numérique : découvrir youtube et autres plateformes de vidéo et musique Sarp 2022-10-24 was last modified: by Atelier numérique : découvrir youtube et autres plateformes de vidéo et musique Sarp Sarp 24 octobre 2022 Hautes-Pyrnes Sarp SARP au niveau du rond point de Sarp dans les locaux de la communauté de communes Sarp Hautes-Pyrnes

Sarp Hautes-Pyrnes