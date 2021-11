Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Atelier numérique : Découverte du clavier et de la souris Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Un atelier d’initiation au maniement de la souris et à l’apprentissage des raccourcis clavier les plus connus et utiles à la navigation, au traitement de texte et à l’utilisation d’un ordinateur. Accés limité à 6 personnes maximum.

Gratuit, sur inscription, réservé aux abonnés du réseau des médiathèques de Nevers agglomération.

La médiathèque vous propose un atelier pour découvrir les fonctions du clavier et de la souris. Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

2020-02-12T12:30:00 2020-02-12T13:30:00

