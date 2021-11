Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Atelier numérique : Découverte de Marguerite Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Atelier numérique : Découverte de Marguerite Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 5 février 2020, Nevers. Atelier numérique : Découverte de Marguerite

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 5 février 2020 à 12:30

Films, séries, formations en ligne gratuites, elle a de quoi faire rêver !

Gratuit, sur inscription, réservé aux abonnés du réseau des médiathèques de Nevers Agglomération

Venez découvrir Marguerite et ses fonctionnalités ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-02-05T12:30:00 2020-02-05T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers