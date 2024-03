Atelier numérique D’clic : makey makey Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande, mardi 9 avril 2024.

Atelier numérique D’clic : makey makey Et si vous contrôliez un jeu vidéo avec des bananes ? Mardi 9 avril, 17h15 Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Gratuit. Sur réservation à la médiathèque

Début : 2024-04-09T17:15:00+02:00 – 2024-04-09T18:45:00+02:00

Fin : 2024-04-09T17:15:00+02:00 – 2024-04-09T18:45:00+02:00

Venez assembler votre propre manette fantaisiste à l’aide d’un circuit Makey Makey, fait de tout et de rien.

Toute l’année, la médiathèque propose des ateliers numériques D’clic pour découvrir, manipuler et jouer avec des outils de création 2.0.

Atelier en 2 séances : mardi 2 et 9 avril

de 17h15 à 18h45

Dès 10 ans

Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage 2 avenue anne de bretagne Guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire

numérique jeu

Makey makey