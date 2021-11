Martigues EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône, Martigues Atelier numérique – Culture Web EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, le mardi 2 novembre à 14:00

Les Espaces Publics Numériques (EPN) vous proposent tous les mardis un atelier pour découvrir les “Fake news”, actualités, culture geek, réseaux sociaux, darknet, cryptomonnaie, le « libre », l’écologie numérique, l’impact du digital sur l’environnement, les réflexes à adopter… Une séance pour décrypter toute l’actualité du numérique en compagnie des médiateurs numériques. Tous les mardis (hors vacances scolaires): – Mardi 19 et 26 octobre, mardi 02, 16, 23 et 30 novembre, mardi 07 et 21 décembre Niveau débutant (8 places)

Les Espaces publics numériques (EPN) vous proposent une séance pour découvrir l’actualité du net mais également bien d’autres sujets ! EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

