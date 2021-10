Atelier numérique : créer une BD Gibles, 18 novembre 2021, Gibles.

Atelier numérique : créer une BD 2021-11-18 10:00:00 – 2021-10-30 12:00:00

Gibles Saône-et-Loire Gibles

EUR 0 0 Dans le cadre du Festival Sans Décoder, Brionnais Sud Bourgogne, en partenariat avec le Département de Saône-et-Loire propose un 2ème jour d’atelier le 30/10 de 10h à 12h à la bibliothèque de Gibles :

– présentation de l’histoire, des styles et codes de la BD

– création des fiches personnages et constitution de la banque d’illustrations du projet.

– scénario et mise en page de la planche de BD.

Tout public à partir de 7 ans.

Dans le cadre du Festival Sans Décoder, Brionnais Sud Bourgogne, en partenariat avec le Département de Saône-et-Loire propose un 2ème jour d’atelier le 30/10 de 10h à 12h à la bibliothèque de Gibles :

– présentation de l’histoire, des styles et codes de la BD

– création des fiches personnages et constitution de la banque d’illustrations du projet.

– scénario et mise en page de la planche de BD.

Tout public à partir de 7 ans.

dernière mise à jour : 2021-10-01 par