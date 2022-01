Atelier numérique constructions virtuelles à Assier Assier Assier Catégories d’évènement: Assier

2022-02-23 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-23 16:00:00 16:00:00 Rue de la Pierre levée Médiathèque

Assier

Assier Lot LéoCad est un logiciel qui permet de réaliser des constructions en petites (et très célèbres) briques de couleurs. C’est le principe des logiciels d’architecture (avec la 3D, notamment) et, contrairement à la maison où il peut nous manquer des éléments, la banque de données du logiciel contient toutes les pièces du célèbre jeu danois et nous permettra de mener à terme nos réalisations.

Pour qui : de 8 à 12 ans Sur inscription

Goûter offert à la fin de l’animation +33 5 65 10 87 31 médiathèque astrolabe

