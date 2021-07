Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Atelier numérique Châteaurenard Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Châteaurenard

Atelier numérique Châteaurenard, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Châteaurenard. Atelier numérique 2021-07-06 – 2021-07-06 Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot

Châteaurenard Bouches-du-Rhône Atelier numérique : Montage vidéo. A la médiathèque Isodore Rollande.

Venir avec sa tablette ou son smartphone.



Inscription par téléphone ou sur le site internet de la médiathèque. Atelier numérique à la médiathèque. mediatheque@chateaurenard.com +33 4 90 24 20 80 http://mediatheque.chateaurenard.com/ Atelier numérique : Montage vidéo. A la médiathèque Isodore Rollande.

Venir avec sa tablette ou son smartphone.



Inscription par téléphone ou sur le site internet de la médiathèque. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Châteaurenard Étiquettes évènement : Autres Lieu Châteaurenard Adresse Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Ville Châteaurenard