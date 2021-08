Lieusaint Centre social Lieusaint, Seine-et-Marne Atelier numérique Centre social Lieusaint Catégories d’évènement: Lieusaint

Seine-et-Marne

Atelier numérique Centre social, 20 septembre 2021, Lieusaint. Atelier numérique

du lundi 20 septembre au lundi 27 septembre à Centre social

Participez à ces ateliers afin de vous mettre à niveau !

Gratuit sur inscription

Vous disposez d’un ordinateur et vous souhaitez améliorer vos compétences numériques ? Centre social 43 rue de Paris, Lieusaint Lieusaint Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-20T14:00:00 2021-09-20T16:00:00;2021-09-27T14:00:00 2021-09-27T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lieusaint, Seine-et-Marne Autres Lieu Centre social Adresse 43 rue de Paris, Lieusaint Ville Lieusaint lieuville Centre social Lieusaint