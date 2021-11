Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Atelier numérique Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Atelier numérique Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 28 octobre 2020, Nevers. Atelier numérique

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 28 octobre 2020 à 10:00

Atelier de découverte et d’initiation aux logiciels libres en partenariat avec l’association Nevers Libre, chargée de promouvoir l’utilisation de ces logiciels.

Gratuit, sur inscription

L’association Nevers Libre fait découvrir aux enfants les logiciels libres ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-28T10:00:00 2020-10-28T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers