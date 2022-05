Atelier numérique Canva : le design à portée de main

Atelier numérique Canva : le design à portée de main, 28 mai 2022, . Atelier numérique Canva : le design à portée de main

2022-05-28 – 2022-05-28 sainte-savine@troyes-cm.fr +33 3 25 79 98 33 https://www.sainte-savine.fr/mediatheque dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville