Atelier numérique Briouze, 17 novembre 2021, Briouze.

Atelier numérique 2021-11-17 14:30:00 – 2021-11-17 médiathèque du Houlme Place du Général de Gaulle

Briouze Orne

Envie de jouer les apprentis inventeurs ? avec la “machine à tout faire” c’est possible ! viens t’initier à la programmation et aux circuits électroniques avec une application qui te permet d’expérimenter et de réaliser toutes tes idées

pour les 8-12 ans sur inscription

dernière mise à jour : 2021-09-29 par