Atelier numérique Biganos

Gironde

Atelier numérique Biganos, 20 avril 2022, Biganos. Atelier numérique Le Roseau 14 Rue de la Verrerie Biganos

2022-04-20 14:00:00 – 2022-04-20 16:00:00 Le Roseau 14 Rue de la Verrerie

Biganos Gironde EUR Parcours de formation en 5 étapes: organiser ses fichiers et dossiers, étape 4/5

Place limitées.

