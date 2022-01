Atelier Numérique au Havre : Préparez votre orientation Post Bac dans le numérique ! La Manu – Campus Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Vous souhaitez faire une poursuite d’études dans le numérique ? Participez au prochain **Atelier Numérique**, organisé sur le campus du Havre de LA MANU – Ecole Supérieure des Métiers du Numérique. Profitez d’une initiation au webdesign en réalisant le maquettage d’un site web avec le logiciel Adobe XD. Une étape clé dans la conception d’un site. **Mercredi16 mars 2022 à 14h** Ecole LA MANU – Le Havre [**Gratuit | Inscription obligatoire (places limitées)**](https://lamanu.fr/atelier-numerique/) Cet atelier numérique est proposé aux lycéens et aux étudiants qui souhaitent suivre des études dans le numérique / l’informatique. Des questions sur l’atelier ou sur l’école ? N’hésitez pas contacter l’équipe de La Manu au Havre par mail : [[contact-lehavre@lamanu.fr](mailto:contact-lehavre@lamanu.fr)](mailto:contact-lehavre@lamanu.fr) Au plaisir de vous rencontrer !

Gratuit, sur inscription

Gratuit, sur inscription

Vous souhaitez poursuivre vos études dans le numérique et l'informatique ? L'école La Manu propose au Havre un atelier pour les lycéens et étudiants qui veulent s'initier au webdesign.

