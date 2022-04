Atelier numérique : Atelier tablette & smartphone

Atelier numérique : Atelier tablette & smartphone, 28 avril 2022, . Atelier numérique : Atelier tablette & smartphone

2022-04-28 – 2022-04-28 Pour adultes – Sur inscription Pour participer aux ateliers, il suffit d’être abonné au réseau des médiathèques Argentan Intercom et de s’inscrire un mois à l’avance. Pour adultes – Sur inscription Pour participer aux ateliers, il suffit d’être abonné au réseau des médiathèques Argentan Intercom et de s’inscrire un mois à l’avance. Pour adultes – Sur inscription Pour participer aux ateliers, il suffit d’être abonné au réseau des médiathèques Argentan Intercom et de s’inscrire un mois à l’avance. dernière mise à jour : 2022-01-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville