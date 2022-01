Atelier Numérique (Amiens) : Initiation au webdesign pour les lycéens et étudiants La Manu – Campus Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Atelier Numérique (Amiens) : Initiation au webdesign pour les lycéens et étudiants La Manu – Campus Amiens, 2 février 2022, Amiens. Atelier Numérique (Amiens) : Initiation au webdesign pour les lycéens et étudiants

La Manu – Campus Amiens, le mercredi 2 février à 14:00

Vous souhaitez faire une poursuite d’études dans le numérique ? On vous invite à un **Atelier Numérique**, organisé sur le campus Amiens de LA MANU – Ecole Supérieure des Métiers du Numérique. Profitez d’une initiation au webdesign en réalisant le maquettage d’un site web avec le logiciel Adobe XD, étape clé dans la conception d’un site. **Mercredi 02 février 2022 à 14h** Ecole La Manu à Amiens [**Gratuit | Inscription obligatoire (places limitées)**](https://lamanu.fr/atelier-numerique/) Cet atelier numérique est proposé aux lycéens et aux étudiants qui souhaitent suivre des études dans le numérique / l’informatique. Des questions sur l’atelier ou sur l’école ? N’hésitez pas contacter l’équipe de La Manu à Amiens par mail : [[contact-amiens@lamanu.fr](mailto:contact-amiens@lamanu.fr)](mailto:contact-amiens@lamanu.fr) Au plaisir de vous rencontrer !

Gratuit, sur inscription

Préparez votre poursuite d’études dans le numérique en participant à un atelier de découverte du maquettage d’un site web à La Manu Amiens ! La Manu – Campus Amiens 70 rue des Jacobins Amiens Centre Ville Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T14:00:00 2022-02-02T16:00:00

