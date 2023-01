Atelier Numérique / Acheter et Vendre sur Internet Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Catégories d’Évènement: Châteauneuf-sur-Isère

Drôme

Atelier Numérique / Acheter et Vendre sur Internet Châteauneuf-sur-Isère, 27 janvier 2023, Châteauneuf-sur-Isère . Atelier Numérique / Acheter et Vendre sur Internet 5, rue de l’Ecole Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère Drôme Médiathèque 5, rue de l’Ecole

2023-01-27 10:00:00 10:00:00 – 2023-01-27 12:00:00 12:00:00

Médiathèque 5, rue de l’Ecole

Châteauneuf-sur-Isère

Drôme Donnez une seconde chance à vos cadeaux « moches » de Noël et aux affaires que vous n’utilisez plus. Identifier les sites de confiance pour acheter, vendre et payer sur internet

en toute tranquillité. mediatheque.chateauneuf@valenceromansagglo.fr +33 4 75 71 83 44 http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/ Médiathèque 5, rue de l’Ecole Châteauneuf-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Châteauneuf-sur-Isère, Drôme Autres Lieu Châteauneuf-sur-Isère Adresse Châteauneuf-sur-Isère Drôme Médiathèque 5, rue de l'Ecole Ville Châteauneuf-sur-Isère lieuville Médiathèque 5, rue de l'Ecole Châteauneuf-sur-Isère Departement Drôme

Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-isere/

Atelier Numérique / Acheter et Vendre sur Internet Châteauneuf-sur-Isère 2023-01-27 was last modified: by Atelier Numérique / Acheter et Vendre sur Internet Châteauneuf-sur-Isère Châteauneuf-sur-Isère 27 janvier 2023 5 Châteauneuf-sur-Isère Drôme rue de l'Ecole Médiathèque Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Châteauneuf-sur-Isère Drôme