Atelier numérique: Achat sur le net Ondres Ondres Catégories d’évènement: Landes

Ondres

Atelier numérique: Achat sur le net Ondres, 22 juin 2022, Ondres. Atelier numérique: Achat sur le net Ondres

2022-06-22 10:30:00 – 2022-06-22 12:00:00

Ondres Landes Ondres EUR Effectuer sereinement des achats en ligne sur les sites commerciaux, intégrer les bons réflexes à avoir. Par l’animatrice de l’Espace Numérique Solidaire du Seignanx 10h30 à 12h Sur inscription au 05.59.56.61.61

Rendez-vous à la ludothèque d’Ondres! Effectuer sereinement des achats en ligne sur les sites commerciaux, intégrer les bons réflexes à avoir. Par l’animatrice de l’Espace Numérique Solidaire du Seignanx 10h30 à 12h Sur inscription au 05.59.56.61.61

Rendez-vous à la ludothèque d’Ondres! +33 5 59 56 61 61 Effectuer sereinement des achats en ligne sur les sites commerciaux, intégrer les bons réflexes à avoir. Par l’animatrice de l’Espace Numérique Solidaire du Seignanx 10h30 à 12h Sur inscription au 05.59.56.61.61

Rendez-vous à la ludothèque d’Ondres! libre de droit

Ondres

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Ondres Autres Lieu Ondres Adresse Ville Ondres lieuville Ondres Departement Landes

Ondres Ondres Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ondres/

Atelier numérique: Achat sur le net Ondres 2022-06-22 was last modified: by Atelier numérique: Achat sur le net Ondres Ondres 22 juin 2022 Landes Ondres

Ondres Landes