Atelier numérique : à la carte (LSF/FR) Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier numérique : à la carte (LSF/FR) Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 10 novembre 2023, Paris. Le vendredi 22 décembre 2023

de 16h00 à 17h00

Le samedi 16 décembre 2023

de 12h00 à 13h00

Le jeudi 14 décembre 2023

de 12h00 à 13h00

Le samedi 09 décembre 2023

de 12h00 à 13h00

Le vendredi 08 décembre 2023

de 16h00 à 17h00

Le samedi 02 décembre 2023

de 12h00 à 13h00

Le jeudi 30 novembre 2023

de 12h00 à 13h00

Le samedi 25 novembre 2023

de 12h00 à 13h00

Le vendredi 24 novembre 2023

de 16h00 à 17h00

Le samedi 18 novembre 2023

de 12h00 à 13h00

Le jeudi 16 novembre 2023

de 12h00 à 13h00

Le vendredi 10 novembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

La médiathèque de la Canopée vous propose son aide pour vous y retrouver en informatique. Un petit truc technique sur lequel vous bloquez ? Nous essayons de vous dépanner dans la mesure de nos compétences : ordinateur, tablette, liseuse ou smartphone, toutes vos questions sont les bienvenues. Nous vous proposons un rendez-vous individuel pour trouver une solution à votre question ! Informations pratiques: Durée : 1h Accessible au public sourd en Langue des Signes Française sur demande. Sur inscription dans la limite de nos compétences. Les inscriptions sont ouvertes 15 jours avant le début du mois. Nous vous demanderons sur quoi vous avez besoin d’aide lors de votre inscription. Canopée | Atelier numérique : à la carte (LSF/FR) - TEASER

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr

