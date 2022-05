Atelier numérique

Atelier numérique, 7 juin 2022, . Atelier numérique

2022-06-07 19:00:00 – 2022-06-07 21:00:00 EUR Découvrir des bons plans sur Internet pour faire des économies.

Places limitées.

Pour participer aux activités, il faut être adhérent de l’association Le Roseau. Découvrir des bons plans sur Internet pour faire des économies.

Places limitées.

Pour participer aux activités, il faut être adhérent de l’association Le Roseau. Découvrir des bons plans sur Internet pour faire des économies.

Places limitées.

Pour participer aux activités, il faut être adhérent de l’association Le Roseau. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville