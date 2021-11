Beaumont-Village Beaumont-Village Beaumont-Village, Indre-et-Loire Atelier nourrissage des animaux Beaumont-Village Beaumont-Village Catégories d’évènement: Beaumont-Village

Indre-et-Loire

Atelier nourrissage des animaux Beaumont-Village, 19 décembre 2021, Beaumont-Village. Atelier nourrissage des animaux Beaumont-Village

2021-12-19 – 2021-12-23

Beaumont-Village Indre-et-Loire Beaumont-Village 6 EUR Pendant vos vacances de Noël je vous propose de venir à l’atelier nourrissage des animaux de la ferme à partir de 15h30.

Pendant vos vacances de Noël je vous propose de venir à l'atelier nourrissage des animaux de la ferme à partir de 15h30.

La visite du parc est possible pendant cette période aux tarifs habituel de 6€.

cactus.et.agaves@gmail.com +33 6 19 08 45 94 https://cactusetagaves.fr/

La visite du parc est possible pendant cette période aux tarifs habituel de 6€. Michel Cabreux

Beaumont-Village

Beaumont-Village