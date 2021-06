Saint-Clément Saint-Clément Allier, Saint-Clément Atelier nourrissage à la petite ferme Saint-Clément Saint-Clément

Atelier nourrissage à la petite ferme Saint-Clément, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Saint-Clément. Atelier nourrissage à la petite ferme 2021-07-12 17:30:00 – 2021-07-12 19:00:00 lieu dit bel air La petite ferme d’équin’ox

Saint-Clément Allier EUR 6 6 Venez participer au nourrissage des animaux de notre ferme.

En juillet et aout, à 17h30 tous les jours (sauf les mercredis et samedis) lapetitefermedequinox@gmail.com +33 6 89 29 19 38 https://www.lapetitefermedequinox.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-27 par

