Portes ouvertes de l’atelier d’une tapisserière d’ameublement Atelier Nom d’un crin Pleyben Catégories d’Évènement: Finistère

Pleyben

Portes ouvertes de l’atelier d’une tapisserière d’ameublement Atelier Nom d’un crin, 30 mars 2023, Pleyben. Portes ouvertes de l’atelier d’une tapisserière d’ameublement 30 mars – 2 avril Atelier Nom d’un crin Défendre la restauration traditionnelle en crin, la qualité des tissus de grandes maisons d’édition, comprendre les techniques d’un savoir faire artisanal et historique à travers l’amour d’un geste, d’un outil et d’un matériaux.

Etudier vos projets, adapter les solutions pour des décors sur mesures, déterminer un choix de rideaux: à vague, à oeillets, en stores ou en cloisons.

Découvrir les infinis possibilités d’une tête de lit ou d’un mur en tissu tendu

Venir constatez qu’un tapissier, ça n’est pas qu’un tapeur de clous.

Vente de tissus d’ameublement au coupons, au mètre ou sur commande Atelier Nom d’un crin 13 bis, place Charles De Gaulle- 29190 Pleyben Pleyben 29190 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « nomduncrin@free.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://nomduncrin.free.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T13:30:00+02:00 – 2023-03-30T17:30:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T16:00:00+02:00 tapissier traditionnel Louis XVI en médaillon

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Pleyben Autres Lieu Atelier Nom d'un crin Adresse 13 bis, place Charles De Gaulle- 29190 Pleyben Ville Pleyben Departement Finistère Lieu Ville Atelier Nom d'un crin Pleyben

Atelier Nom d'un crin Pleyben Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleyben/

Portes ouvertes de l’atelier d’une tapisserière d’ameublement Atelier Nom d’un crin 2023-03-30 was last modified: by Portes ouvertes de l’atelier d’une tapisserière d’ameublement Atelier Nom d’un crin Atelier Nom d'un crin 30 mars 2023 Atelier Nom d'un crin Pleyben Pleyben

Pleyben Finistère