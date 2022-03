Atelier Noeuds Marins Musée Maison de la Pêche La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Atelier Noeuds Marins Musée Maison de la Pêche, 16 avril 2022, La turballe. Atelier Noeuds Marins

du samedi 16 avril au samedi 7 mai à Musée Maison de la Pêche

Apprends la technique des noeuds marins lors d’un atelier et deviens un véritable matelot ! Atelier qui ne nécessite pas d’accompagnateur, à partir de 7 ans. **Infos et réservations auprès de l’Office de Tourisme La Baule-Presqu’île de Guérande : 02 40 24 34 44 – [contact@labaule-guerande.com](mailto:contact@labaule-guerande.com)**

2022-04-16T11:00:00 2022-04-16T12:00:00;2022-04-23T11:00:00 2022-04-23T12:00:00;2022-04-30T11:00:00 2022-04-30T12:00:00;2022-05-07T11:00:00 2022-05-07T12:00:00

