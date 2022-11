Atelier Noël – « Poésie de papier » La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

La Ferté-Vidame

Atelier Noël – « Poésie de papier » La Ferté-Vidame, 3 décembre 2022, La Ferté-Vidame. Atelier Noël – « Poésie de papier »

29 Rue Jean-Joseph de Laborde La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

2022-12-03 15:00:00 – 2022-12-03 17:00:00 La Ferté-Vidame

Eure-et-Loir La Ferté-Vidame La médiathèque propose pour les enfants à partir de 7 /8 ans un atelier de Noël « poésie de papier ». Découpage, collage et pleins d’autres idées/objets pour agrémenter votre table de Noël ou bien décorer votre sapin. La médiathèque propose pour les enfants à partir de 7 /8 ans un atelier de Noël « poésie de papier ». Découpage, collage et pleins d’autres idées/objets pour agrémenter votre table de Noël ou bien décorer votre sapin. mediatheque.ferte@foretsduperche.fr +33 2 37 37 64 17 http://www.lesforetsduperche.fr/culture-et-tourisme/mediatheque-de-la-ferte/ médiathèque

La Ferté-Vidame

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, La Ferté-Vidame Autres Lieu La Ferté-Vidame Adresse 29 Rue Jean-Joseph de Laborde La Ferté-Vidame Eure-et-Loir Ville La Ferté-Vidame lieuville La Ferté-Vidame Departement Eure-et-Loir

La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-vidame/

Atelier Noël – « Poésie de papier » La Ferté-Vidame 2022-12-03 was last modified: by Atelier Noël – « Poésie de papier » La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame 3 décembre 2022 29 Rue Jean-Joseph de Laborde La Ferté-Vidame Eure-et-Loir Eure-et-Loir La Ferté-Vidame

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir