Prémanon Jura EUR 8 Profitons de la présence de l’étoile polaire pour découvrir le ciel profond. À partir de l’identification de l’étoile polaire, découvrons son histoire et les constellations associés. Séance en salle et en extérieur.

Matériel fournis, mais vous pouvez venir avec vos instruments. En cas de mauvais temps l’atelier restera maintenue. contact@espacedesmondespolaires.org +33 3 39 50 80 20 https://www.espacedesmondespolaires.org/ Profitons de la présence de l’étoile polaire pour découvrir le ciel profond. À partir de l’identification de l’étoile polaire, découvrons son histoire et les constellations associés. Séance en salle et en extérieur.

Prémanon

