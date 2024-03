[atelier] No Camera · Vincent Thomasset La Maison des métallos Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 15h00 à 18h00

.Tout public. payant

durée 3h

tout public

tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans conditions)

réservation conseillée

Un atelier ludique et contemplatif autour du regard qui, associé aux notions de désir, d’espace et de temps, permettent d’entrer en relation avec ce qui nous entoure. Vous y découvrirez de nouvelles façons de vous déplacer, de vous regarder et de partager un espace commun. Un atelier participatif avec Vincent Thomasset pour lequel aucun bagage technique ou artistique n’est nécessaire.

Artiste transdisciplinaire, Vincent Thomasset travaille autant avec des interprètes dramatiques que chorégraphiques. Autodidacte,

il met en place des principes de « formes par accident » qui permettent

d’évoluer en public sans aucune technique et/ou volonté esthétique.

Cet

atelier sera l’occasion de partager quelques-uns de ces procédés. Les

participant·es se déplacent, cherchent un cadre, un endroit où ils se

sentent bien. I·Elles s’arrêtent et prennent en considération tout ce

qui se trouve dans leur champ de vision. I·Elles peuvent choisir

d’intégrer ou d’éviter telle ou telle composante de l’environnement

(objet, individu ou même une partie d’eux-mêmes) afin de trouver leur

meilleur point de vue sur la situation. Un atelier ludique et

contemplatif autour du regard qui, associé aux notions de désir,

d’espace et de temps, permettent d’entrer en relation avec ce qui nous

entoure.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/atelier-no-camera +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris

©Vincent Thomasset