Médiathèque le Passe Muraille, le mercredi 15 juin à 14:30

C’est une série de kits de constructions en carton qui fonctionnent avec la Nintendo Switch. Construisez un piano, une maison, une canne à pêche, une mini voiture et une moto en carton et jouez avec la console Nintendo Switch à des mini-jeux vidéo.

Gratuit, réservation conseillés

Construisez, jouez, découvrez ! Nintendo Labo, qu’est-ce que c’est ? Médiathèque le Passe Muraille 5 rue des Heurthauds, Saint-Julien de Concelles Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique

2022-06-15T14:30:00 2022-06-15T16:30:00

