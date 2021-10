Ferrieres-en-gatinais Maison des Métiers d'Art Ferrières-en-Gâtinais Atelier Nihonga avec Valérie Eguchi Maison des Métiers d’Art Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Atelier Nihonga avec Valérie Eguchi Maison des Métiers d’Art, 7 novembre 2021, Ferrieres-en-gatinais. Atelier Nihonga avec Valérie Eguchi

Maison des Métiers d’Art, le dimanche 7 novembre à 14:00

Vous n’avez pas pu participer au premier atelier Nihonga ? Nous avons programmé une deuxième séance avec Valérie Eguchi ! Venez vous essayer au Nihonga, une technique picturale japonaise. Atelier Nihonga Dimanche 07 novembre 15 h – 17 h Dès 12 ans et adulte Gratuit Places limitées. Réservation obligatoire au 02 38 26 04 05 ou metiersdart@cc4v.fr.

Voir https://www.maisondesmetiersdart45.fr/

Vous n’avez pas pu participer au premier atelier Nihonga ? Nous avons programmé une deuxième séance avec Valérie Eguchi ! Venez vous essayer au Nihonga, une technique picturale japonaise. Places li… Maison des Métiers d’Art 18 Grande Rue, Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T14:00:00 2021-11-07T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais Autres Lieu Maison des Métiers d'Art Adresse 18 Grande Rue, Ferrieres-en-gatinais Ville Ferrieres-en-gatinais lieuville Maison des Métiers d'Art Ferrieres-en-gatinais