Peinture sur Porcelaine Atelier Nicole Dana, 1 avril 2023, Paris. Peinture sur Porcelaine 1 et 2 avril Atelier Nicole Dana Démonstrations de peinture sur porcelaine Atelier Nicole Dana 127 rue du Ranelagh 75016 PARIS Quartier de la Muette Paris 75016 Île-de-France [{“link”: “https://www.phonomade.com/nicoledana”}] Pour moi, traditions et créations peuvent cohabiter avec bonheur.

Toujours à la recherche du beau parfois fatalité esthétisante, on mystère de toute manière invitation aux rêves.

Je pense que de multiples formes de beauté se retrouvent dans la nature.

Un oiseau migrateur, une abeille, un coquelicot, un arc-en-ciel sont les maîtres mots d’une partition ou le pinceau trouve son rythme et sa manière d’expression.

J’ai eu l’opportunité de recevoir de prestigieux enseignements : en Asie, auprès d’un vieux maître de peinture chinois et auprès d’une décoratrice de la manufacture de Sèvres sur les techniques classiques du 18ᵉ siècle. Ces enseignements me permettent une très grande liberté dans ma création. Démonstrations de peinture sur porcelaine le samedi de 14h à 15h et le dimanche de 14h à 16h. https://www.phonomade.com/nicoledana

Entrée libre

Lieu : 127 rue du Ranelagh 75016 Paris

Code d’accès : A2715

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Nicole Dana

