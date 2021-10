Bégaar Bégaar Bégaar, Landes Atelier nichoirs & Troc aux plantes Bégaar Bégaar Catégories d’évènement: Bégaar

Atelier nichoirs & Troc aux plantes Lieu-dit Cosme 1138 route de Pontonx Bégaar

2021-11-07 14:00:00 – 2021-11-07 17:00:00 Lieu-dit Cosme 1138 route de Pontonx

Bégaar Landes Bégaar

1138 route de Pontonx au Lieu-dit Cosme – Venez échanger graines, boutures, plants, trucs et astuces… – Fabrication d’un nichoir, une participation sera demandée pour les non adhérents. – Visite du site – Buvette : Boissons, gâteaux «maison» *Une participation sera demandée au non-adhérents Atelier nichoirs & Troc aux plantes À partir de 14h,

Lieu-dit Cosme 1138 route de Pontonx Bégaar

