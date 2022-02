Atelier nichoirs Sallenelles Sallenelles Catégories d’évènement: Calvados

Sallenelles

Atelier nichoirs Sallenelles, 18 février 2022, Sallenelles. Atelier nichoirs Maison de la nature et de l’estuaire Boulevard maritime Sallenelles

2022-02-18 14:30:00 14:30:00 – 2022-02-18 Maison de la nature et de l’estuaire Boulevard maritime

Sallenelles Calvados Sallenelles Fabriquez votre nichoir pour protéger et abriter les oisillons du printemps ! ( Dès 8 ans) Fabriquez votre nichoir pour protéger et abriter les oisillons du printemps ! ( Dès 8 ans) +33 2 31 78 71 06 Fabriquez votre nichoir pour protéger et abriter les oisillons du printemps ! ( Dès 8 ans) Maison de la nature et de l’estuaire Boulevard maritime Sallenelles

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Sallenelles Autres Lieu Sallenelles Adresse Maison de la nature et de l'estuaire Boulevard maritime Ville Sallenelles lieuville Maison de la nature et de l'estuaire Boulevard maritime Sallenelles Departement Calvados

Sallenelles Sallenelles Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sallenelles/

Atelier nichoirs Sallenelles 2022-02-18 was last modified: by Atelier nichoirs Sallenelles Sallenelles 18 février 2022 Calvados SALLENELLES

Sallenelles Calvados