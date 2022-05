Atelier nichoirs et maisons de fées Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental, 14 mai 2022 15:00, Valence-sur-Baïse.

Nuit des musées Atelier nichoirs et maisons de fées Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental Samedi 14 mai, 15h00 Entrée libre

Atelier nichoirs et maisons de fées avec Chantal Osier et Aymeric Guillot, en lien avec le projet de chemin des fées à Valence-sur-Baïse.

Fondée en 1151 dans la vallée de la Baïse, bénéficiant d’un cadre exceptionnel, l’abbaye cistercienne de Flaran (12ème-18ème siècle) est l’une des mieux préservées du Sud-Ouest de la France (classée Monument historique).

Gratuit à partir de 18h

Free from 18 h Free entry Saturday 14 May, 15:00

Based(Established) in 1151 in the valley of Baïse, benefiting from an exceptional executive(frame), the abbey cistercienne of Flaran (12th – 18th century) one of the southwest best preserving of France (classified as “Historic Monument”) is. hearing impairment

Entrada libre Sábado 14 mayo, 15:00

Abbaye de Flaran, 32310 Valence-sur Baïse 32310 Valence-sur-Baïse Occitanie