Atelier Nichoirs 2021 Saint-Aubin-le-Cloud

Saint-Aubin-le-Cloud

Atelier Nichoirs 2021 2021-11-21 Maison Pour Tous 11 Rue de l'Hôtel de Ville

Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres Saint-Aubin-le-Cloud Venez construire votre nichoir pour ensuite le disposer dans votre jardin !

La Maison Pour Tous de Saint-Aubin le Cloud propose cet Atelier Nichoir dans le cadre de son projet «1000 Coups de Pouce pour la Biodiversité». Il revient à vous de fabriquer votre nichoir à coups de marteau et de tournevis. Alors rendez-vous au 11, rue de l’hôtel de ville à la MPT le dimanche 21 novembre à 10h00 ! 7Lieu : MPT de Saint-Aubin le Cloud au 11, rue de l’hôtel de ville. Programme : Sensibilisation à la biodiversité puis construction des nichoirs avec des conseils sur la pose et l’entretien de ses derniers. Tarif : 3€/nichoir Venez construire votre nichoir pour ensuite le disposer dans votre jardin !

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Aubin-le-Cloud Autres Lieu Saint-Aubin-le-Cloud Adresse Maison Pour Tous 11 Rue de l'Hôtel de Ville Ville Saint-Aubin-le-Cloud lieuville 46.64966#-0.35417