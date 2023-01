Atelier nichoir – Vacances d’hiver Ménestreau-en-Villette Ménestreau-en-Villette Ménestreau-en-Villette Catégories d’Évènement: Loiret

Loiret Ménestreau-en-Villette Les jeunes participants peindront et décoreront leur nichoir avec des éléments naturels (mousse, pommes de pin, écorces, plumes…) mis à leur disposition. Ils rapporteront chez eux leur nichoir qu’ils pourront disposer sur le rebord de leur fenêtre et sur leur balcon. Cet atelier sera l’occasion également d’apprendre à reconnaître certains passereaux les plus courants des parcs et jardins de notre région.

Cette activité est sur réservation et sera limitée à 15 enfants accompagnés de leurs parents. Le Domaine du Ciran propose aux enfants de 3 à 12 ans un atelier créatif durant les vacances d’hiver, du lundi 13 février au vendredi 3 mars (hors week-end ) à 14h15 et 15h15. contact@domaineduciran.com +33 2 38 76 90 93 Domaine du Ciran

