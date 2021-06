Les Villettes Les Villettes Haute-Loire, Les Villettes Atelier nichoir pour oiseaux Les Villettes Les Villettes Catégories d’évènement: Haute-Loire

Les Villettes Haute-Loire Les Villettes Atelier construction nichoir pour oiseaux et visite du jardin avec l’association Funambulle. Pour adultes et enfants à partir de 6 ans. Un nichoir par famille. Réservation obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron. +33 4 71 66 03 14 https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ Atelier construction nichoir pour oiseaux et visite du jardin avec l’association Funambulle. Pour adultes et enfants à partir de 6 ans. Un nichoir par famille. Réservation obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

