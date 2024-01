Atelier nichoir et dessin ornithologique Maison Pour Tous Saint-Aubin-le-Cloud, dimanche 11 février 2024.

Atelier nichoir et dessin ornithologique Maison Pour Tous Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Venez batir un nichoir pour les oiseaux de votre jardin. Et découvrez en plus sur ces habitants discrets en apprenant à les reconnaitre et à les dessiner.

Le plus les enfants repartiront avec un carnet pour jouer aux apprentis ornithologues!

Maison Pour Tous 11 Rue de l’Hôtel de Ville

Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mpt.biodiv@orange.fr

Début : 2024-02-11 10:00:00

fin : 2024-02-11 12:00:00



