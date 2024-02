Atelier Nichoir à oiseaux Réserve de la Mazière Maison de la Réserve Naturelle Villeton, jeudi 29 février 2024.

Fabriquer et installer son nichoir à oiseaux de 9h à 12h.

Fabriquer son nichoir à oiseaux (à partir de 6/7 ans).

A quoi servent les nichoirs ?

Pour quelles espèces ? Quelles dimensions respecter ?

Quels matériaux utiliser ? Où les installer ? Qu’est-ce qu’un cavernicole ?

Autant de questions auxquels nous répondrons durant cette matinée scindée en deux parties

– Un diaporama pour découvrir les différentes espèces d’oiseaux et autres cavernicoles.

– Et une partie atelier fabrication de nichoirs.

Vous découvrirez les oiseaux du jardin et leurs exigences en matière d’habitats. Conseils et astuces pour leur installation dans votre jardin.

Attention les places sont limitées !

Programme des animations du 1er Semestre 2024 à télécharger ci-dessous ! 5 5 EUR.

Maison de la Réserve Naturelle Chemin du Barrat

Villeton 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine rn.maziere.secretariat@gmail.com

