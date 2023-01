Atelier « Nawba » Bétonsalon, 4 février 2023, Paris.

Le samedi 04 février 2023

de 14h30 à 16h30

. gratuit

publics@­be­ton­sa­lon.net

Découvrez l’exposition de Katia Kameli « Hier revient et je l’entends » à travers un atelier de pratique artistique en compagnie de l’artiste Célin Jiang !

À partir de tout un bric-à-brac d’objets inti­mes, de pho­to­gra­phies de famil­les et de sou­ve­nirs pro­ches ou loin­tains rap­por­tés par les par­ti­ci­pant·es, le groupe com­pose une vaste fable col­lec­tive où se mêlent peti­tes et gran­des his­toi­res. S’y des­sine pro­gres­si­ve­ment un récit hybride fait des voix et des mémoi­res de tous·­tes, entre l’arbre généa­lo­gi­que et la map­pe­monde his­to­ri­que.

Cet atelier prend place dans le cadre de l’exposition « Hier revient et je l’entends », de l’artiste Katia Kameli à Bétonsalon – centre d’art et de recherche et à l’ICI – Institut de Cultures d’Islam

Bétonsalon 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines 75013 Paris

Contact : https://www.betonsalon.net/spip.php?article1119 0145841756 info@betonsalon.net https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.betonsalon.net/spip.php?article1119

Bétonsalon