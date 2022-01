Atelier naturopathie Saint-Hilaire-des-Landes Saint-Hilaire-des-Landes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Hilaire-des-Landes

Atelier naturopathie Saint-Hilaire-des-Landes, 4 février 2022

2022-02-04

Saint-Hilaire-des-Landes Ille-et-Vilaine Saint-Hilaire-des-Landes Venez participer à un atelier d’initiation à la naturopathie ! Morgane Calvez, naturopathe à Saint-Hilaire-des-Landes, vous propose un atelier.

Le thème : Une trousse à pharmacie naturelle pour toute la famille.

Inscription indispensable.

Gratuit.

contact@couesnon-marchesdebretagne.fr +33 2 99 97 71 80 http://www.couesnon-mb.fr/

