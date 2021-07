Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains, Vosges ATELIER NATUROPATHIE : PROBLÈMES DIGESTIFS & SOLUTIONS NATURELLES Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Vosges

2021-07-17 16:00:00 – 2021-07-17 18:00:00

Plombières-les-Bains Vosges 20 EUR Notre tube digestif fait tout, de la digestion des aliments à la modulation du métabolisme, en passant par la régulation du système immunitaire et a également une influence sur la santé mentale (l’intestin, notre deuxième cerveau).

En cas de déséquilibre intestinal, les symptômes se manifestent dans des parties du corps qui semblent n’avoir aucun lien avec le système digestif. Une bonne santé intestinale est nécessaire pour maîtriser l’inflammation et la douleur, au-delà des évidences.

Cet atelier de 2 heures couvre les facteurs liés à l’alimentation et au mode de vie qui peuvent entraîner des problèmes de santé, et explore les moyens de réduire l’inflammation et de reconstruire un intestin en forme. Les sujets abordés sont les suivants :

– L’hyperperméabilité intestinale

– La dysbiose intestinale

– Les maladies chroniques qui sont affectées par des problèmes intestinaux

– Les aliments « sains » qui peuvent contribuer à l’inflammation

– Les aliments qui vous aident à combattre l’inflammation

– Plantes et compléments alimentaires pour un intestin heureux

– Un mode de vie que vous pouvez mettre en place dès aujourd’hui Cet atelier est pour vous si vous souffrez de :

– Douleurs et inflammation chroniques

– Problèmes digestifs

– Anxiété et irritabilité

– Problèmes auto-immuns

– Impossibilité de trouver une alimentation qui vous convient — Informations pratiques :

Tarif : 20 euros par personne

Sur réservation, 10 personnes maximum

Le port du masque sera obligatoire

Inscription :

– Par Messenger Facebook

– Par téléphone au 07 56 99 11 00

– En ligne : https://esther-molnar-naturopathe.sumup.link/ateliers-en-naturopathie Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter par Messenger ! +33 7 56 99 11 00 http://www.naturopathe-vosges.fr/ Esther Molnar Naturopathe dernière mise à jour : 2021-07-08 par

