Atelier nature 2021-10-13 10:00:00 – 2021-10-13 12:00:00

Thèze Pyrénées-Atlantiques
4 EUR
Atelier nature parent ou grand-parent/enfant. Animé par Olivier, animateur nature de "Dans le Chapeau d'Olivier" : construction d'un cerf volant. Ouvert à tous, à partir de 5 ans.
+33 5 59 04 31 90

