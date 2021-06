Boulogne-Billancourt Albert-Kahn,musée et jardin départementaux Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Atelier nature superposée Albert-Kahn,musée et jardin départementaux Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Albert-Kahn, musée et jardin départementaux, le dimanche 6 juin à 14:00

**Venez dessiner en famille au jardin du Musée départemental Albert-Kahn** Le musée départemental Albert-Kahn conserve plus de 2 500 autochromes du jardin à l’époque d’Albert Kahn ! À partir de ces images, les visiteurs sont invités à dessiner les plantes d’un autre temps sur des feuilles transparentes. Petits et grands peuvent ensuite superposer leur création aux scènes paysagères du jardin pour réaliser une nouvelle image

en continu, toutes les 20 minutes.

